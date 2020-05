Ultime Milan: Ibrahimovic pronto a tornare in Svezia

Ultime calcio mercato Milan Ibrahimovic Hammarby | Mentre l’Italia si prepara alla ripresa degli allenamenti di calcio, è atteso nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic. L’esperto attaccante svedese rientrerà dalla propria Nazione in queste ore per tornare al fianco dei suoi compagni di squadra. Intanto, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, il calciatore avrebbe già eseguito in Svezia il tampone al Coronavirus che avrebbe dato esito negativo. Il calciatore si è tenuto in forma in queste settimane grazie alla possibilità che ha avuto di allenarsi con il club svedese di Stoccolma, l’Hammarby (di cui è azionista). Intanto, Ibra potrebbe seriamente lasciare nuovamente il Milan in estate. Su di lui c’è proprio l’Hammarby che conferma con il proprio presidente.

Calciomercato Milan: Ibra lascia la Serie A, arriva la conferma del Presidente

Con l’arrivo in Italia e al Milan di Ralf Rangnick, sulla panchina rossonera, sia Maldini che Ibrahimovic sono destinati ad andare via. Il contratto di Ibra con i rossoneri scadrà il prossimo giugno, salvo qualificazione in Champions League (che resta quasi impossibile). Intanto, dalla Svezia, il direttore sportivo del club e il presidente dell’Hammarby, di cui Zlatan possiede quote societarie, hanno confermato una possibile trattativa. C’è la seria possibilità che Ibra approdi in Svezia e nel suo club la prossima estate. Niente Cina o ritorno in MLS, mentre in Europa sembra complicato poter trovare sistemazione. Dunque si fa avanti proprio il presidente dell’Hammarby che conferma senza giri di parole: “C’è la possibilità di acquistare Ibrahimovic”.