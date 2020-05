Calciomercato Juventus, Demiral nel mirino del Lione: la risposta bianconera

Calciomercato Juventus: il Lione ci prova per Demiral

Calcio Mercato Juventus Demiral | Il calcio mercato continua ad andare avanti, e con lui anche quello della Serie A, di gran lunga il più attivo nelle ultime settimane. Le principali squadre del nostro campionato si stanno attivando parecchio per portare avanti diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. La Juventus ne sa qualcosa, ed è possibile che per la prossima annata potrebbero esserci delle partenze: Higuain su tutti, Pjanic in dubbio, così come Rabiot.

Attenzione però anche al futuro di Demiral, il quale ha già raccolto tantissimi estimatori durante la sua breve carriera: il centrale turco si era già fatto notare parecchio al Sassuolo, e nelle poche apparizioni in bianconero è riuscito a dimostrare ancora una volta le sue doti. Insomma un vero e proprio gioiello, e che giorno dopo giorno viene sondato da altre pretendenti. L’ultima è il Lione, il quale stando a quanto riportato da Tuttosport, pare ci abbia provato. La riposta della Juventus? “No, è incedibile”.

Ultime Juventus: continua l’asse di mercato con il Lione

Il Lione ci ha provato per Demiral, mentre la Juventus ci proverà per Aouar, gioiellino proprio della squadra francese. Continua l’intreccio di mercato, con i bianconeri che però si dicono ottimisti nell’affare, i dettagli.