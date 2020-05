Calciomercato Juventus, Neymar bianconero: bomba di mercato dalla Spagna

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus, Neymar per il 2021: sogno possibile, dalla Spagna sono certi

Calciomercato Juventus – Neymar | E’ uno di quei sogni che la Juventus ha reso possibile negli ultimi anni. Prima Cristiano Ronaldo, poi il giovane ma già talentuoso Matthijs De Ligt, il presidente Andrea Agnelli ha dimostrato che – attraverso il sacrificio costruito negli ultimi anni – il suo club può tutto sul calciomercato. E’ per questo che potrebbe essere concreto anche il sogno che porta alla stella brasiliana, Neymar. Il calciatore sarebbe arrivato al capolinea della sua avventura parigina e il PSG potrebbe dunque cederlo. A lanciare una pesante notizia di mercato è il quotidiano spagnolo Don Diario, secondo il quale ci sarebbero già dei contatti tra il club bianconero e lo stesso Neymar. Tra le idee del futuro, potrebbero esserci quelle di giocare assieme all’ex rivale ai tempi del classico tra Barcellona e Real Madrid, il portoghese Cristiano Ronaldo.

Ultime Juventus, sacrificio Dybala per arrivare a Neymar

Il sogno della Juventus, ovviamente, non sarebbe possibile senza un sacrificio. L’arrivo del brasiliano comprometterebbe la permanenza dell’argentino, Paulo Dybala. La joya juventina potrebbe finire al Paris Saint-Germain nell’operazione Neymar, per un attacco stellare con Cristiano Ronaldo. Ebbene sì, Maurizio Sarri si ritroverebbe per il suo 4-3-3 due perni invidiati da tutto il mondo, CR7 e O’ Ney, che andrebbero a formare quello che potrebbe diventare uno degli attacchi più forti di tutti i tempi. Niente Messi, secondo i media spagnoli, Neymar potrebbe finire dal ‘rivale’, Cristiano Ronaldo.