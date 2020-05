Calciomercato Milan: l’infortunio di Jovic non muta i progetti

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan, Jovic resta un obiettivo nonostante l’infortunio. Il piano di Gazidis

Calciomercato Milan – Jovic | E’ un obiettivo e niente cambia per quel che concerne lo stesso calciomercato. Luka Jovic resta nel mirino dei rossoneri, che partirebbero all’assalto appena possibile. Anzi, le idee si fanno ancora più interessanti, considerando l’intricata situazione legata al futuro in attacco, con Ibrahimovic ancora ad un bivio tra la permanenza e l’addio imminente. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, il centravanti del Real Madrid, nonostante l’infortunio, sarà comunque il primo nome della lista di Ivan Gazidis.

Ultime Milan, non solo Napoli: per il club di Rangnick che verrà è pronto l’assalto a Jovic

Si andrà a costruire, tassello dopo tassello, il Milan che verrà. Coordinato da Ralf Rangnick – prossimo allenatore dei rossoneri stando alle voci di mercato – il club milanista andrà ad aprire un nuovo ciclo. E, al centro dei nuovi progetti, potrebbe esserci proprio il centravanti del Real Madrid, Luka Jovic. L’attaccante, seguito anche dal Napoli, si è infortunato come comunicato dalla stessa società madrilena, e sarà due mesi fermo. E questa potrebbe essere l’occasione ulteriore per il Milan, per giocare al ribasso con la società di Florentino Perez. Riusciranno i rossoneri a convincere il club dei blancos? Intanto Zlatan Ibrahimovic, con un eventuale arrivo di Jovic, verrebbe definitivamente tagliato fuori dal progetto di Rangnick.