Notizie Milan, Scaroni: “Ci sono positivi in via di guarigione”

Ultime Milan, Scaroni annuncia calciatori positivi al coronavirus tra i rossoneri

Quella che era all’inizio soltanto un’indiscreazione, è stata confermata dal dirigente rossonero. “Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione“, ha affermato a margine dell’evento WarRoom, organizzato da Roma InContra, “ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperta, ci stiamo allenando seguendo le indicazioni medico-sanitarie. Siamo sulla strada verso la ripartenza“. Non si tratta quindi della leggenda rossonera, già uscita dalla malattia assieme al figlio, ma di altri calciatori non meglio specificati nelle parole di Scaroni.

A proposito, su quest’aspetto Scaroni è stato chiaro, il Milan vuole ricominciare a giocare, magari puntando a quello che è l’esempio tedesco. “Dovremo abituarci a vivere”, conclude, “assiema al virus e questo discorso vale anche per il nostro mondo. Non possiamo pensare di restare immobili fino a che i contagi non arriveranno a quota 0. In fin dei conti in Germania hanno stabilito di andare avanti anche in caso di nuovi contagi, possiamo fare anche noi la stessa cosa. Si isolano i nuovi casi e si va avanti“. Infine, arriva anche l’annuncio sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic.