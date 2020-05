Tweet on Twitter

Notizie Sampdoria, altri 3 positivi e una “ricaduta”

Ultime Sampdoria, altri 3 casi di calciatori positivi. Come riportato dal sito ufficiale della squadra blucerchiata, ci sono altri casi di positività al Covid-10.

Dopo la Fiorentina, che poche ore fa aveva annunciato la positività di tre giocatori e altrettanti membri dello staff tecnico-sanitario, il Coronavirus mette ancora in ginocchio la Sampdoria. E a dare l’annuncio sul proprio sito ufficiale è stato lo stesso club blucerchiato.

“L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19. Inoltre si segnala anche un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena. I calciatori in questi giorni saranno costantemente monitorati come da protocollo”.

Nessuna indicazione sui nomi dei tre contagiati, né sul giocatore tornato positivo per la seconda vola. Va ricordato l’elenco di coloro che avevano già contratto il virus: Gabbiadini, Colley (anche se il gambiano ha poi negato tutto), Ekdal, La Gumina, Thorsby e il dottor Baldari.

Ultime Sampdoria: erano guariti il 23 aprile

La scoperta è stata fatta grazie ai tampini effettuati per la ripresa delle attività agonistiche. Il comunicato della Sampdoria segue di un paio di settimane quello dello scorso 23 aprile, nel quale era stata annunciata la guarigione dei tesserati dal COVID-19. Ma il virus, come nel caso della Fiorentina, è tornato a far tremale la squadra.

Proprio questa mattina, dopo aver completato i necessari controlli sanitari, la Sampdoria era tornata in campo a Bogliasco.