Calciomercato Napoli Hysaj Mario Rui Di Lorenzo | Il Napoli pensa al prossimo calciomercato e lo fa puntando nuovi calciatori utili alla causa azzurra. Non vanno, però, dimenticati i calciatori che già fanno parte della rosa di Gennaro Gattuso. Ci sono da risolvere diverse situazioni contrattuali, soprattutto in attacco. Alcuni calciatori azzurri fanno capo ad un unico agente, Mario Giuffredi che a Kiss Kiss Napoli ha parlato della permanenza dei terzini.

Calciomercato Napoli, l’agente di Hysaj: “Andrà via, Di Lorenzo rinnova”

L’agente del terzino albanese torna a confermare la volontà di andare via da Napoli per cercare nuove esperienze. Diversa, invece, la situazione di Mario Rui e Di Lorenzo.

“La volontà è quella di andare via. Abbiamo già comunicato la nostra scelta al club una ventina di giorni fa e stiamo cercando la soluzione migliore per tutti”.

Di Lorenzo e Mario Rui? “Per loro sono questioni completamente diverse. Stiamo trattando il rinnovo contrattuale e presto potrebbero esserci delle novità“.

Napoli, Sepe può tornare

Lo stesso agente, gestisce anche le sorti sportive di Luigi Sepe, portiere del Parma e già ex Napoli.

“E’ un portiere che piace da sempre a Giuntoli e Gattuso. Andò via da Napoli per Sarri ma se dovesse andare via uno tra Ospina e Meret le cose potrebbero cambiare. E’ forte e maturato molto negli anni a Parma”.