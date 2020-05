Come ogni giorno sta per arrivare il consueto bollettino da parte della Protezione Civile sulla lotta al covid-19 per quanto riguarda l’Italia.

I dati della Protezione Civile nella lotta al coronavirus

La Fase 2 è inziata già da qualche giorno, e gli ultimi dati nella lotta alla pandemia stanno evienziando un miglioramento importante, nonostante la situazione resti ancora abbastanza complicata. Al Nord continuano ad esserci diversi casi, scenario molto più tranquillo invece per il Sud. La nostra nazione sta imparando a rialzare la testa, le attività sperano di poter riaprire giorno dopo giorno.

Dati abbastanza positivi, nonostante il numero ancora alto di contagi: 1401 nuovi casi, soltanto 43 in meno rispetto a ieri. Ottima notizia invece per quanto riguarda i decessi: calano da 369 a 274. Più di 3mila guariti, un vero e proprio boom; 90mila i positivi attuali al Covid, 595 letti in meno occupati e 22 posti liberi nelle terapie intensive. Oltre 70mila tamponi effettuati.

Coronavirus: numeri alti in Lombardia, Basilicata immune

Restano alti i numeri dei contagi in Lombardia, c’è un lievissimo calo. Situazione tranquilla in Lazio, mentre in Veneto lo scenario è peggiorato: 74 nuovi casi. “Immune” invece la Basilicata, ferma a +0. L’Italia è in via di ripresa, ma ora più che mai occorre fermezza nel rispettare le norme.