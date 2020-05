Il calcio ricomincia in Germania: l’annuncio di Angela Merkel

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha annunciato la ripresa della Bundesliga già nel mese di maggio: svolta nel mondo del calcio, anche per le possibili conseguenze a livello europeo.

La Bundesliga riprende, parola di Angela Merkel

Da un lato la Francia, costretta a fermarsi ed assegnare il titolo a tavolino al PSG; dall’altra la Germania, che coi francesi al momento condivide un confine e poco più, visto che il pallone tornerà a rotolare molto presto nel campionato tedesco. A darne l’annuncio è il capo del governo, Angela Merkel, dopo aver trovato un accordo coi presidenti dei lander (più o meno corrispondenti alle regioni italiane).

E mentre in Italia la situazione è ancora poco chiara, arriva l’annuncio più atteso dai tifosi tedeschi. “La Bundesliga potrà tornare a giocare da metà maggio“, ha annunciato la Merkel, “se il contagio risale, si torna alle restrizioni“. Il riferimento non è soltanto al mondo del calcio. La Germania è stata sicuramente il paese che ha contenuto meglio l’epidemia in proporzione alla popolazione. Naturale che fosse anche il paese apripista nel ritorno alla normalità. Previsto anche una sorta di ritiro-quarantena per le squadre, ma non è obbligatorio che duri due settimane. “Decideranno le autorità sanitarie, l’importante è che si facciano regolarmente i test“, conclude il cancelliere.

Via ai controlli serrati per tornare a giocare al calcio

Il protocollo sarà molto rigido ed i calciatori entreranno in una sorta di isolamento. “Abbiamo deciso con ragionevolezza e abbiamo visto che le misure di sicurezza sono rigide“, ha detto il presidente della Baviera, Markus Soeder, “però i giocatori devono attenersi alle regole, chi le infrange ne pagherà le conseguenze“.