Ultime Inter, Adriano: “Col mio sinistro distruggevo casa”

Adriano Leite Ribeiro non è mai uscito dal cuore dei tifosi dell’Inter e in genere degli appassionati del calcio. Sui canali ufficiali del club è apparsa una sua lettera molto accorata, che racconta la sua difficile infanzia, fino al rapporto padre-figlio con Moratti.

Notizie Inter, la lettera di Adriano

Un saluto come fino a questo momento non era mai arrivato probabilmente. In un giorno non proprio felice per la storia nerazzurra, arriva una carezza dall’Imperatore. Nella sua prosa ci sono i ricordi della sua infanzia a Vila Cruzeiro. Pantaloncini e piedi nudi, la divisa era quella. Il suo soprannome Pipoca (pop corn, ne era ghiotto) ma presto avrebbero smesso tutti.





Ha cominciato ad essere Adriano nel febbraio del 2000, quando da terzino (?) il suo ruolo cambiò in centravanti e fu portato nella prima squadra del Flamengo. “Avevo un solo obiettivo, comprare una casa ai miei genitori e ripagarli di tutto ciò che avevano fatto”, scrive il brasiliano. Sua madre dovette trovarsi un lavoro extra per permettergli di andare agli allenamenti, prima che arrivasse la telefonata del Flamengo. E pure per salvaguardare casa, visto che il passatempo dell’attaccante era distruggere oggetti fra le mura domestiche col sinistro. “Vi ricordate quella punizione contro il Real Madrid? Dicono che andasse a 170 km/h“.

Inter news, il ricordo di Adriano

Ma la vita non riserva solo gioie: Agosto 2004, Bari. Sono in pullman con i compagni, squilla il cellulare: ‘Papà Almir è morto‘. Ho pensato fosse un incubo. Ho sperato lo fosse. Non riesco a raccontarla, la disperazione di quel momento. A Basilea ho trovato un po’ di conforto: dribblai un paio di avversari, anche il portiere, volevo segnare a tutti i costi e dedicare quel gol a mio padre. Ricordo l’abbraccio dei compagni, Moratti è stato come un padre per me”.