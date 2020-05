Serie A, la FIGC rinvia il Consiglio Federale: la situazione

Serie A, arriva il rinvio dalla FIGC del Consiglio Federale che era in programma venerdì

Serie A – FIGC | E’ stato rinviato il Consiglio Federale che doveva andare in scena nel prossimo venerdì. Stando a quel che si apprende dai colleghi di Sky Sport, la FIGC avrebbe dichiarato di aver bisogno di ulteriori approfondimenti per i temi legati all’emergenza Coronavirus. Si sarebbe dovuto parlare alle ore 12 e sempre attraverso la conference call dei temi legati alla ripresa del calcio. Si sarebbero inoltre dovuti approvare in via ufficiale i verbali delle riunioni del 24 febbraio e del 10 marzo. Niente da fare però, perché tutto è stato rinviato. Tra non molto si conoscerà la data in cui, nuovamente, andranno a riunirsi ai vertici di Lega.

News Serie A, la FIGC rinvia il Consiglio Federale: l’annuncio

Il motivo del rinvio del Consiglio Federale da parte della FIGC, sarebbe molto chiaro. Stando a quanto rivelano i colleghi dell’emittente satellitare, sarebbe legato alla mancanza di approfondimenti per quel che riguarda i temi dell’emergenza legata al Covid-19. Si attende, nel frattempo, un comunicato ufficiale da parte della stessa Federazione, che potrebbe arrivare nel corso della serata. All’interno del comunicato potrebbe apparire anche la data del recupero dello stesso Consiglio, che potrebbe dunque arrivare a stretto giro e nel corso dei prossimi giorni.