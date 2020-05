Brescia, Cellino: “Calcio senza futuro. Prendano una decisione in autonomia, siamo senza dignità”

Notizie Brescia: Cellino, le durissime dichiarazioni

Notizie Brescia Cellino | La Serie A è ferma, e ad oggi è difficile fare una previsione su quando i calendari potranno riprendere regolarmente. Nel corso di queste ultime settimane parecchi addetti ai lavori si sono espressi in maniera discordante sulla ripresa, e oggi sono arrivate altre durissime parole di Cellino, patron del Brescia. Ecco quanto riportato da cm.com:

“Questo calcio è senza futuro, non posso accettarlo. Ripresa del campionato? La mia linea di pensiero è sempre stata chiara, non mi importa se si tornerà a giocare o meno. Vergognoso che si debba aspettare le decisioni di altri, abbiamo anche noi dei presidenti, siamo senza dignità. Spero si prenda una decisione il prima possibile, odio questo continuo rimandare. Vorrei un calcio più pulito, senza debiti e plusvalenze”

Cellino: le parole su Balotelli

Il patron del Brescia continua ad incalzare sulla questione ripresa del campionato, ma in questa ultima intervista ha voluto spendere parole anche su Balotelli, in particolare sui suoi atteggiamenti da “bambino”. E’ chiaro di come il centravanti non abbia mai avuto un comportamento sempre lineare, ma il presidente ci ha tenuto a non accollare le colpe di classifica a Super Mario. Insomma una sgridata, niente di più.