Calciomercato Juventus James Rodriguez Atletico Madrid | Il calciomercato continua ad essere l’unico punto fermo dei club che in questi mesi non possono confrontarsi con il campo. La Juventus continua a pensare a come migliorare la rosa e oltre i nomi di Paul Pogba e Ferran Torres, si cerca qualche altro calciatore a centrocampo per are completezza a Sarri.

Calciomercato Juventus, James Rodriguez è un obiettivo

Il nome per la trequarti è quello di James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid, ma per i bianconeri c’è tanta concorrenza da battere. Il fantasista colombiano gradirebbe la destinazione bianconera anche grazie alla permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Con il portoghese riformerebbe la coppia vista già a Madrid e punterebbe ai massimi obiettivi europei. Il colombiano però piace anche al Napoli di Gattuso e all’Everton di Carlo Ancelotti. Quest’ultimo lo ha già seguito ai tempi di Napoli e potrebbe pensare di portarlo in Premier League per tornare ad allenarlo.

News Juve, l’Atletico Madrid ha in pugno James.

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, i colchoneros in queste settimane lanceranno infatti una nuova offensiva per il talento colombiano, presentando un’offerta da circa 25 milioni di euro al Real Madrid. Offerta che potrebbe diventare più che accettabile per i blancos che vantano solo un altro anno di contratto con il colombiano.