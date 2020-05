Calciomercato Genoa Iturbe Serie A | Il calciomercato è attualmente l’unica valvola di sfogo per calciatori e società che cercano di organizzare bene il futuro in vista della ripresa e delle prossime stagioni. In Serie A potrebbero esserci molti ritorni, come quelli di Pogba e Vazquez ma già a gennaio ci sarebbe potuto essere un gradito ritorno: quello di Juan Manuel Iturbe.

Calciomercato Genoa, Iturbe: “Voglio tornare in Serie A”

A gennaio il Genoa ha provato a riportare Iturbe in Italia fino all’ultimo giorno di mercato. Alla fine l’affare non si è concluso e il Genoa è riuscito a riprendere solo Iago Falque dal Torino. A riaccendere i sogni di calciomercato dei tifosi del Genoa è stato lo stesso Iturbe che, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato della sua volontà di tornare a giocare in Serie A.

“Fisicamente stavo bene, purtroppo era l’ultimo giorno di mercato e sono mancati i tempi tecnici. Il Genoa non è riuscito a vendere alcuni suoi attaccanti e l’affare non è andato in porto. Ho un ottimo ricordo dell’Italia e vorrei tornarci, ho una voglia matta di rientrare. Ci sono tanti club di Serie A che mi cercano e spero che prima o poi potrò coronare il mio sogno”.

Iturbe: presente al Pachuca, futuro chissà

La volontà dell’attaccante paraguayano, oggi in Messico al Pachuca, è quella di tornare in Serie A e già nella prossima estate ci potrebbe essere l’interessamento di alcuni club che cercano esterni d’attacco esplosivi e di grande qualità. Nella sua esperienza al Verona, Iturbe fece registrare ottimi numeri, peggio alla Roma ma ben preso potrebbe tornare a mostrare il suo sinistro nel nostro campionato.