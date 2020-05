Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Mertens firma, settimana prossima l’annuncio”

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan Mertens Napoli | Il futuro di Dries Mertens potrebbe essere ancora diverso da quanto immaginato nelle ultime settimane. Il suo contratto con il Napoli scadrà a giugno e non ci sono ancora gli accordi necessari a prolungare con gli azzurri. Così si sono fatti vivi tanti club, italiani ed esteri, pronti ad accaparrarsi il belga a parametro zero. Tra questi Chelsea, Inter e Juventus che sarebbero pronte a contattare l’entourage del belga per convincerlo a firmare.

Calciomercato Milan, Mertens è il nome per l’attacco

Ma dalla Spagna arrivano voci di un inserimento flash del Milan che sarebbe pronto ad anticipare la concorrenza. Stando a quanto riferisce todofichajes.com, il Milan avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Mertens e l’accordo tra le parti sarebbe davvero molto vicino. Addirittura, il media spagnolo parla di affare concluso con il relativo annuncio che dovrebbe arrivare nella prossima settimana. Il Napoli vorrebbe trattenere il belga e lui avrebbe intenzione di restare in Serie A ma mancano gli accordi sulla base contrattuale. Il calciatore vorrebbe garanzie per i prossimi tre anni e il Napoli non è molto convinto.

News Milan: via Ibra, c’è ‘Ciro’

Se il Milan dovesse concludere l’affare e sbaragliare la concorrenza si assicurerebbe il primo attaccante titolare per la prossima stagione e potrebbe abituarsi all’idea di perdere Zlatan Ibrahimovic. Forse è proprio l’addio allo svedese a far muovere passi verso Mertens per similitudine di ingaggio.