Coronavirus, Conte lancia l’appello e annuncia la fase due: “C’è bisogno di enorme collaborazione: ho fiducia”

Coronavirus – Conte | E’ un momento molto delicato quello che sta vivendo il nostro Paese. L’Italia si prepara ad entrare definitivamente nella fase due, siamo ormai ad un passo dal fatidico 4 maggio. A parlare della ripresa è, in prima persona, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier ci tiene a lanciare un nuovo messaggio al popolo italiano e lo fa attraverso i propri canali social. Sulla pagina di Facebook è apparso un post, in cui Conte ha preso voce. La raccomandazione è tutta ai cittadini, che dovranno continuare ad essere prudenti, in questa nuova fase – che entrerà nella storia – per l’Italia. Di seguito, le parole di Giuseppe Conte.

Coronavirus, le parole di Giuseppe Conte

“A partire da domani, comincerà la fase due dell’emergenza Coronavirus e sarà quella di convivenza con lo stesso virus“. E’ l’annuncio del premier Conte attraverso il profilo ufficiale di Facebook. Parla agli italiani, chiedendo massima prudenza agli stessi cittadini: “Scriviamo una nuova pagina di storia, tutti assieme. Fino ad oggi i cittadini sono stati al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro. Il rischio di contagio è chiaramente maggiore, ma grazie ad un senso di responsabilità ancora maggiore, potremo scongiurarlo”. Sono le parole di speranza, di un premier che resta fiducioso della collaborazione degli italiani. Un popolo che nell’ultimo periodo è stato costretto ad affrontare un’emergenza più grande del previsto e ora, ancor più di prima, dovrà continuare su questa strada. “Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Sono fiducioso, insieme ce la faremo“.