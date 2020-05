Calciomercato Fiorentina, Rugani obiettivo per la difesa

Calciomercato Fiorentina: nel mirino Rugani della Juventus

Calcio Mercato Fiorentina Rugani | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e la maggior parte delle squadre del nostro campionato sta cercando in questi giorni di effettuare sondaggi in vista della prossima finestra estiva. Anche la Fiorentina si sta muovendo parecchio, e il patron Commisso ha promesso ai tifosi di regalargli degli acquisti utili alla viola per tornare ad alti livelli. La stagione attuale è stata piuttosto altalenante, e servirà senza dubbio qualche rinforzo per ogni reparto, soprattutto quello difensivo. La chance di permanenza di Pezzella sono minime, ed ecco che urge trovare un sostituto, possibilmente che abbia già esperienza in Italia e con margini di miglioramento.

Nel mirino pare ci sia anche Rugani, difensore della Juventus che con ogni probabilità sarà liberato a breve da qui ai prossimi mesi. Il centrale ha trovato pochissimo spazio con Sarri, e sarebbe un acquisto importante. A riportare la notizia il Corriere Fiorentino.

Ultime Fiorentina: occhi puntati anche su Kumbulla

Rugani è un obiettivo concreto del club di Firenze, ma non è di certo l’unico. Occhi puntati anche su Kumbulla, talento albanese in forza al Verona. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di altre big di Serie A, si prospetta un duello.