Coronavirus, questione congiunti: il governo fa chiarezza, ecco a chi si potrà fare visita

Coronavirus: il governo chiarisce la questione congiunti

Coronavirus Congiunti | La nostra nazione è ancora soggiogata dalla pandemia, e in queste ultime settimane sono state tante le nuove disposizioni dettate dal Governo per contrastare il Covid-19. Sebbene il lockdown stia ancora continuando, la Fase 2 è già iniziata, e il premier Conte nell’ultima conferenza ha voluto dettare legge per quanto riguarda riaperture e spostamenti.

Proprio su quest’ultima questione si è aperto un dibattito piuttosto importante, specie sulla parole “congiunti“. Il Governo ci ha tenuto a chiarire il tutto, specificando che dal 4 maggio si potrà far visita a parenti, affini, partner nelle unioni civili e chi è legato da stabile legame affettivo. A breve il tutto verrà pubblicato sul sito della presidenza del Consiglio. A riportare la notizia Il Corriere della Sera.

Coronavirus: tanti dubbi pure sulle attività sportive

Mentre il Governo ha voluto chiarire una volta per tutte la questione relativa alle visite ai congiunti, un altro dilemma è venuto a galla, e riguarda stavolta l’attività sportiva. Il dubbio è se ci si possa allontanare dal confine comunale, consentendo a tutti di potersi muovere liberamente nell’intera Regione. Un altro dubbio importante, e che verrà senza dubbio discusso da qui ai prossimi giorni.