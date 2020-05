Coronavirus: Bill Gates e Conte, previsto un contatto nella giornata di oggi

Coronavirus: Bill Gates chiama Conte

Coronavirus Gates Conte | L’Italia è stata senza dubbio la nazione più colpita dal Coronavirus, e nonostante un netto miglioramento, la nostra penisola continua a vivere un momento parecchio complicato. Il lockdown si prolunga, le attività riprendono lentamente, e intanto si cerca disperatamente una cura per il contagio. La scoperta di un vaccino utile è l’obiettivo primario al momento, e di questo se ne sta occupando anche Bill Gates, fondatore di Microsoft, e in prima linea nel sostegno alla ricerca per lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19.

Da poche ore è arrivata una notizia molto importante: stando a quanto riportato da Ansa, in giornata dovrebbe esserci un contatto proprio tra Gates e il premier Giuseppe Conte. Quest’ultimo negli ultimi giorni aveva annunciato di come l’Italia fosse in prima linea per la cooperazione globale per la ricerca al vaccino.

Coronavirus: si è trovato il vaccino?

Mentre il mondo resta afflitto dalla pandemia, molti ricercatori sono a lavoro per trovare il vaccino che possa distruggere il Covid. Attenzione soprattutto a quanto scoperto dallo Jenner Institute della Oxford University: buoni risultati sperimentali e possibilità di avere il vaccino entro quest’anno. Questo quanto raccolto dalla nostra redazione.