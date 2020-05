Calciomercato Lazio: club di Premier League su De Paul, Fiorentina e Inter anche beffate?

Calciomercato Fiorentina De Paul Ultime Udinese Inter | Rodrigo De Paul, centrocampista e numero 10 dell’Udinese, è finito nel mirino dei grandi club. Il calciatore argentino classe 1994 piace a Lazio, Inter e Fiorentina in Serie A. Tanti altri club di Premier League sulle sue tracce. L’emergenza Coronavirus cambia il calciomercato, ma non il futuro di Rodrigo De Paul. A fine stagione, infatti, il calciatore lascerà l’Udinese, club con cui è cresciuto. Il calciatore veste dal 2016 la maglia del club di Pozzo. La valutazione del giocatore oscilla tra i 25 e i 40 milioni di euro.

Calciomercato Fiorentina: De Paul verso la Premier, anche Lazio beffata

Come riportato da Sportmediaset, su Rodrigo De Paul ci sono molti club interessati da tutta Europa. Il giocatore è ormai in procinto di lasciare l’Udinese dopo 4 stagioni ad alti livelli e in crescendo. Già a gennaio gennaio il calciatore era ad un passo dall’approdare all’Inter, ma ha scelto di restare per lottare con il suo club e ottenere la salvezza. Intanto, tra Lazio, Fiorentina e Inter spuntano i club di Premier League. Pare che già 2-3 club inglesi siano in trattativa con l’Udinese per l’acquisto dell’argentino e potrebbero soffiare il colpo ai club italiani che puntano fortemente su di lui.