Regione Campania, De Luca: “Mascherina obbligatoria. Chi non la mette è una bestia”

Regione Campania, De Luca si schiera in maniera netta: “Adesso le mascherine un obbligo, multe salate ai trasgressori”

Regione Campania – De Luca | E’ il tema caldo del momento, l’Italia che entra in fase due. Al Sud la situazione è migliore rispetto a quella che purtroppo si continua a vivere al Nord, nonostante netti miglioramenti rispetto ai primi drammatici momenti. E’ proprio di questo che parla il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. L’uomo, attraverso un annuncio fatto tramite una diretta Facebook, mette in guardia l’intera regione: “Vivo il terrore di una ripresa del contagio”. Lancia l’appello il presidente della regione, dichiarando aperta la guerra ai trasgressori: “Mettete le mascherine, non è un libera tutti, ma si può cominciare a uscire. L’unica cosa che vi chiedo è il buonsenso: mettete queste benedette mascherine. E’ un obbligo, non è più un optional. Chi non indossa la mascherina è una bestia, voglio ricordarvi che chi sarà sorpreso a non indossarle, subirà una multa salatissima“.

De Luca sulla ripresa del calcio: “Possibile ritorno agli allenamenti da 4 maggio, ho sentito De Laurentiis”

Cambiano le ordinanze per il governatore De Luca che, nel corso della sua diretta Facebook, ha parlato anche in ambito calcistico, dichiarando la posizione della SSC Napoli e della possibilità di tornare in campo: “De Laurentiis ha proposto la ripresa degli allenamenti, con un programma ad hoc: tre campi, distanziamento di 20 metri tra gli atleti e suddivisi in fasce orarie. Trasporto autonomo e docce a casa. Ci sono le condizioni per consentirli, ma valuteremo ogni cosa con calma e nel pieno rispetto delle norme”. Lo spiraglio arriva per il calcio? I club potrebbero tornare ad allenarsi.