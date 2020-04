Coronavirus, Spadafora: “Bonus per il calcio in arrivo”

Ultime Serie A | Campionato in ginocchio ma arriva finalmente una buona notizia. Nonostante la Serie A ormai viaggia spedita verso la chiusura definitiva, a far sorridere almeno gli addetti ai lavoro ci ha pensato oggi il Ministro Spadafora.

Vincenzo Spadafora, Ministro per lo Sport, ha annunciato dal suo profilo Facebook l’erogazione del bonus da 600 per i collaboratori sportivi.

Spadafora sul bonus da 600 euro

“Bonus di 600 euro per tutti i collaboratori sportivi. Il mondo dello Sport coinvolge e impegna migliaia di lavoratori, questi svolgono nella vita e non solo un ruolo fondamentale per il nostro Paese e per il suo benessere, fisico e materiale. Questo momento di difficoltà ha fatto emergere un’importante criticità che coinvolge la dignità e la stabilità del lavoro.

Per questa ragione ho assunto personalmente l’impegno di riformare completamente questo mondo anche dal punto di vista dei contratti. La buona notizia è che sono iniziati i bonifici per i bonus.