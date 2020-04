Tweet on Twitter

Coronavirus, Richeldi: “Conseguenze per i contagiati”

Ultime Serie A | Altra pessima notizia. Oltre alla ripresa del campionato che sembra sempre più distante,

A margine della conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio sugli aggiornamenti dei dati sul Coronavirus in Italia, il professor Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma ha dato una brutta notizia a chi ha contratto la malattia.

Il membro del comitato tecnico-scientifico istituito dal Governo per fronteggiare l’epidemia di Covid-19, ha risposto ad un tema delicatissimo ovvero quello delle possibili conseguenze polmonari per chi è stato infettato. Il tema tocca da vicino anche le squadre che hanno avuto diversi calciatori contagiati. ci sarebbero conseguenze polmonari per chi ha contratto il Covid e lo ha superato.

Ultime Serie A: calciatori a rischio

Diversi calciatori, tra i quali Dybala e Cutrone, hanno avuto la malattia e sono interessati da vicino alle parole del dottore:

“Ci sono conseguenze per chi ha avuto il coronaviurs. Ne parlavo stamattina con un mio collega a Lodi, quindi in trincea ormai da mesi, e avremo una corte di pazienti che avrà dei residuati fibrotici a livello polmonare.