Coronavirus, arrivano notizie importanti sul Covid 19

Ultime notizie Coronavirus anticorpi guariti Covid 19 | Il mondo intero continua la lotta al Coronavirus. Mentre l’emergenza Covid 19 resta alta, intanto arrivano diverse notizie positive. Una di queste è il vaccino, che potrebbe essere pronto prima di fine anno. Via ai test sulle scimmie nei prossimi mesi. Inoltre, arrivano ulteriori notizie importanti per la popolazione mondiale. Pare che sia arrivata la conferma definitiva, chi guarisce dal Coronavirus sviluppa gli anticorpi per poi combatterlo in caso di ricaduta.

Coronavirus, arriva la conferma: i guariti sviluppano gli anticorpi

La conferma arriva direttamente dall’account Twitter di Roberto Burioni, medico accademico e divulgatore scientifico italiano, attivo come ricercatore nel campo relativo allo sviluppo di anticorpi monoclonali umani contro agenti infettivi. Queste le sue parole con tanto di tabella di conferma. Chi guarisce dal Covid 19 sviluppa gli anticorpi:

“Seppure in quantità variabili i pazienti guariti da Covid-19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l’immunità”.

A quanto pare, gli anticorpi IgG sarebbero prodotti durante la prima infezione o all’esposizione di antigeni estranei e proteggono a lungo termine contro i microrganismi. Questo è sufficiente a prevenire una nuova infezione. Intanto, Guido Silvestri, della Emory di Atlanta, conferma tutti e ammette che questa è una delle notizie più importanti da quando si è sviluppata la pandemia nel mondo.