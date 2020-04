Calciomercato Juventus, beffa Pogba: il francese vuole il Real Madrid

Calciomercato Juventus: Pogba lontanissimo

Calcio Mercato Juventus Pogba | Il mercato di Serie A continua ad essere molto intenso, e in queste ultime settimane la maggior parte dei club italiani sta cercando di portare avanti più operazioni possibili in vista dell’estate. La prossima finestra sarà senza dubbio incandescente, e soprattutto la Juventus non starà di certo con le mani in mano. La Vecchia Signora insegue il grande sogno Pogba, vera e propria suggestione di mercato, e allo stesso tempo obiettivo lontanissimo.

Il centrocampista francese infatti è inseguito da diverse pretendenti, e una di queste è il Real Madrid, intenzionata a rivoluzione parte del reparto di centrocampo. I bianconeri si dicevano fiduciosi nell’affare, ma a quanto pare lo scenario sembra essere cambiato: stando a quanto riportato da AS, sembra che Pogba voglia solo i Blancos. Una vera e propria beffa per la Juventus, la quale però non ha intenzione di mollare.

News Juventus: non si molla per Pogba

Pogba resta l’obiettivo, oltre che il sogno della Juventus. Il suo ritorno a Torino sembra difficile, ma il club bianconero si giocherà le sue carte fino all’ultimo momento. Intanto però una domanda continua a sorgere spontanea: ma siamo sicuri che il francese sia un colpo adatto a Sarri?