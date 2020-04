Calciomercato Juventus, Jorginho nel mirino: spunta un retroscena

Calciomercato Juventus: retroscena Jorginho sull’addio al Chelsea

Calcio Mercato Juventus Jorginho | Il mercato di Serie A accelera sempre di più, e le big del nostro campionato continuano a portare avanti diverse operazioni in vista dell’estate. La Juventus in particolare vorrebbe andare a puntellare diversi reparti, uno su tutti quello di centrocampo, dove è possibile che ci possa essere qualche cessione. Pjanic potrebbe partire, e di conseguenza servirà un colpo importante, magari in grado di dare un ulteriore salto di qualità alla rosa. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma uno in particolare ha suscitato l’attenzione da parte di tutti: Jorginho, giocatore del Chelsea ed ex Napoli.

L’italo-brasiliano è uno dei vecchi pupilli di Sarri, e sul suo addio è spuntato nelle ultime ore un interessante retroscena. Le parole del giocatore rilasciate a FourFourTwo: “Lo scorso anno pensai che qui non ci fosse posto per me, mi criticavano perchè fu Sarri a portarmi”

Notizie Juventus: Sarri rivuole Jorginho

Parole sicuramente significative quelle di Jorginho, e che testimoniano ancora una volta il suo grandissimo legame con il tecnico Sarri. Quest’ultimo vorrebbe averlo ancora una volta con se portandolo a Torino, ma pare che si stia avvicinando sempre di più il suo rinnovo con il Chelsea.