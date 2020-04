Ultime Juve: 185 milioni per Dybala dal Newcastle

Calcio mercato Juve Dybala Newcastle Pochettino | Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha un contratto in scadenza nel 2022. Il talento classe 1993 argentino potrebbe non rinnovare e partire nella prossima sessione di calciomercato. Tanti i club sulle sue tracce, intanto, nelle ultime ore sembra che il calciatore sia stato anche proposto al Bayern Monaco. In Premier League La Joya è molto ambito, oltre a Manchester United e Tottenham ora spunta anche il Newcastle. Lo storico club inglese è vicino al campo di proprietà, con il suo nuovo presidente che sarà il Principe Saudita Mohammed bin Salman. Uno degli uomini più ricchi al mondo che è pronto a fare follie. La prima idea è quella di acquistare un top allenatore, nel mirino ci sono Allegri e Pochettino, poi subito grandi acquisti. Secondo i media inglesi, il club vuole diventare presto uno dei migliori in Europa. Nella lista c’è Paulo Dybala come nome preferito e il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, è pronto a dare carta bianca al proprio allenatore. Per acquistare Dybala, il Newcastle sarebbe disposto ad arrivare fino a 185 milioni di euro per il suo cartellino.

Calciomercato Juve: Pochettino vuole Dybala al Newcastle, per lui pronti 19 mln

Intanto, il Daily Express accosta sempre di più il nome di Pochettino alla panchina del Newcastle. Per l’allenatore argentino è pronto un contratto da 19 milioni di sterline all’anno.