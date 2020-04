Le sirene provenienti da Real Madrid, Barcellona e Liverpool fanno tremare l’Inter. Ecco, perchè, i nerazzurri stanno lavorando per rinnovare il contratto di Brozovic, in scadenza nel 2023.

Calciomercato, il futuro di Brozovic

Il futuro di Brozovic resta in bilico. Il suo agente Miroslav Binanic, infatti, ha dichiarato: “E’ il croato che attrae di più“. Allo stesso tempo, però, ha fatto sapere che potrebbero esserci novità entro la seconda metà di giugno.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, le parole del procuratore non destano particolare preoccupazione nella dirigenza nerazzurro: l’obiettivo dell’entourage del giocatore è quello di ottenere un aumento dell’ingaggio dai 3,5 milioni ai 4,5 milioni.

Ultime Inter, addio di Brozo ad una condizione

Il classe 92′ è reduce da una stagione positiva, in cui ha disputato 23 partite, in cui ha realizzato 3 reti e fornito 4 assist. Ai numeri si aggiungono le prestazioni che molto spesso sono risultate decisive per la squadra, nell’era Spalletti come in quella attuale. Il talento croato inoltre è in grado di garantire qualità e sostanza alla manovra e viene considerato come un pilastro della squadra. Ecco perchè l’intenzione della società di Viale della Liberazione è di blindarlo, a meno che una delle pretendenti citate non sia disposta a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni. L’obiettivo dell’agente, invece, è quello di mettere pressione alla dirigenza per ottenere il desiderato aumento dell’ingaggio. In caso contrario la situazione potrebbe cambiare e proseguire la carriera in un nuovo club.