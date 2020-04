Roma, Florenzi: “Addio alla Roma? Mi sono lasciato benissimo, Fonseca bravissimo”

Mercato Roma: Florenzi parla di Fonseca e della sua partenza

Mercato Roma Florenzi | Grandi movimenti sul mercato, specie in Serie A, dove le principali big del nostro campionato stanno cercando in tutti i modi di andarsi a rinforzare in vista della prossima stagione. I nomi accostati alla nostra massima serie sono stati tantissimi, e ultimamente si sta parlando parecchio anche di qualche possibile ritorno. E’ il caso di Alessandro Florenzi, in prestito al Valencia e ancora di proprietà della Roma. Il terzino giallorosso ha attraversato un periodo non facile, e il suo ritorno in Italia è al momento molto incerto. Intanto poche ore fa sono arrivate delle dichiarazioni, molto importane, sul suo addio ai giallorossi e sul suo rapporto con Fonseca. Queste le sue parole riportate da cm.com:

“Addio alla Roma? Mi sono lasciato in ottimi rapporti. Fonseca? E’ bravissimo sia come persona che come allenatore, molto preparato anche tatticamente”

News Roma: Florenzi sul futuro

Florenzi si è poi esposto anche sul suo futuro, ribadendo ancora una volta di volversi godere la sua esperienza al Valencia senza pensare troppo ad una prossima destinazione. Intanto dall’Italia arrivano diverse voci: si parla di Fiorentina, con una strategia ben precisa. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.