Ultime Roma, Fonsca contro il Governo: “Dobbiamo allenarci”

Queste le parole di Fonseca ai microfoni di TeleRadioStereo.

“Credo che gli allenamenti avrebbero dovuto riprendere come vale per gli sport individuali. Non capisco perché non ci si può allenare a Trigoria, ci sono tutte le condizioni per allenarsi con sicurezza, è più sicuro di un parco.

Sono innamorato della Roma. Per me è un sentimento unico che ho per la Roma e per la città. E’ una delle più belle del mondo. Il club è molto organizzato e l’atmosfera è quella giusta con i tifosi. Sono stati in tanti club, la Roma è uno dei più grandi al mondo. Tutti vivono la squadra con grande intensità, per diventare sempre più grandi dobbiamo continuare così. Vogliamo lottare con chi è al vertice. Ho sentito di voler essere l’allenatore della Roma in futuro quando giocai contro di loro allo stadio Olimpico nella partita di Champions League con il mio Shakhtar. L’ambiente che ci fu quel giorno era incredibile, mi ha segnato. E’ in quel momento che ho sentito una grande voglia di diventare l’allenatore giallorosso”.