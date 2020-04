Coronavirus, dal 18 maggio saranno le Regioni a decidere le riaperture

Il Ministro degli Affare regionali, Francesco Boccia, oggi si è soffermato sulle divergenze che potrebbero nascere tra Regioni e governo sulle famose riaperture.

Riaperture e spostamenti, differenza regione per per regione

Inutile negarlo, all’interno del paese c’è una profonda differenza dal punto di vista epidemiologico, come dimostrato anche dai numeri. Tra il Nord ed il Sud ci sono situazioni molto diverse e per questo il ministro Boccia propone una soluzione in videoconferenza ai governatori: “Propongo un metodo. Ci saranno ordinanze regionali coerenti con il Dpcm. Se ci sono ordinanze non coerenti manderò una diffida, una lettera con la scheda indicando le parti incoerenti e la richiesta di rimuoverle. Se non avviene sarò costretto a ricorrere all’impugnativa al Tar o alla Corte Costituzionale“.

Meno contagi da covid-19, più aperture saranno possibili: autonomia alle regioni

Ma cosa andranno a decidere queste ordinanze regionali? Normeranno sulle riaperture e gli spostamenti, secondo il semplice principio “contagi giù, uguale più aperture e viceversa“. Tuttavia, si legge su Repubblica, che nei fatti ci sono già delle Regioni che si stanno muovendo in autonomia: chiaramente, soltanto in senso più restrittivo rispetto all’andamento nazionale. De Luca in Campania è stato un esempio vietando anche la consegna del cibo a domicilio, mentre in Sardegna, dalla prossima estate, sarà possibile andare in spiaggia soltanto con il passaporto sanitario.