Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: controproposta monstre al Barcellona

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: la proposta shock rimbalzata in Spagna

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | Sarà un’estate folle, Coronavirus permettendo. Sì, perché il calciomercato dipenderà ovviamente anche dall’emergenza, con l’apertura della stessa sessione di mercato che potrebbe slittare. A non cambiare, invece, è l’interesse del Barcellona verso Lautaro Martinez. Il centravanti dell’Inter fa letteralmente impazzire il club blaugrana, tant’è che la società del Barcellona sarà pronta a far follie, bussando ancora una volta alle porte degli uffici di Suning. Il ‘toro’ sembra essere indirizzato verso il club di Lionel Messi, raggiungendo il suo connazionale nell’attacco da sogno che ci sarebbe al Barcellona. La società catalana, però, non sembrerebbe intenzionata a sborsare l’intera clausola rescissoria di ben 111 milioni e, per aggirare l’opzione, potrebbe concedere all’Inter uno scenario molto interessante: 90 milioni più il prestito secco di Antoine Griezmann.

Ultime Inter, sogno Griezmann se parte Lautaro: i nerazzurri dettano le condizioni

E’ la notizia che rimbalza in Spagna, con i colleghi di Sport che citano i nostri connazionali di Sportmediaset. E’ dalla penisola iberica che i rumors si sono accesi, in merito allo scenario incredibile di mercato che verrà fuori, non appena la sessione sarà aperta. Griezmann potrebbe approdare in Serie A, regalando all’Inter la possibilità di sostituire Lautaro Martinez, proprio con il centravanti francese, di proprietà del Barcellona.

Sullo sfondo, non è da dimenticare, la possibilità di andare dritti su Arturo Vidal, controproposta che l’Inter potrebbe avanzare. E’ proprio questa la voce di mercato: cartellino di Vidal, prestito di Griezmann e 90 milioni per Lautaro Martinez. Chiaro che la società di Barcellona non accetterà una proposta così corposa, ma uno dei due scenari potrebbe essere possibile, venendosi i due club, l’uno verso l’altro. C’è sicuramente tempo, lo stop attuale permetterà alle due società di venirne fuori da questa intricata situazione.