Calciomercato Udinese, Marino: “De Paul, Fofana e Mandragora possono partire”

Pierpaolo Marino ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul calciomercato che incombe e che potrebbe portare via da Udine i pezzi pregiati.

Calcio mercato Udinese, il piano di Marino

Il direttore sportivo dell’Udinese è tornata in Friuli e ci resterà per almeno 3 anni. Ormai è di casa (“stare con Pozzo è come stare in famiglia“) ed i suoi effetti sono sotto gli occhi di tutti (“conoscevo Gotti da tempo, così mi sono permesso di consigliarlo come primo nome per la panchina“), ma il bello arriva adesso. Soprattuto per quanto riguarda il centrocampo infatti, è in arrivo una vera e propria rivoluzione.

“Dovremo rifare il centrocampo“, spiega ai microfoni della Rosea, “questo sì. Mandragora è cercato da tante big, De Paul, che è un campione in tutti i sensi, e Fofana possono partire. Pescheremo più all’estero, gli ingaggi degli italiani sono alti. Giocatori fisici? È un’idea base della società“. Per Musso invece il destino non è scritto: “Potrebbe restare un altro anno per continuare il percorso di crescita, mi ricorda Tacconi ai tempi dell’Avellino“. C’è anche spazio per un sogno: “Bonaventura per me è un figlioccio, immaginatevi che spettacolo con De Paul. Ma costa caro come contratto, anche se è in scadenza“.

Ultime mercato: il futuro di De Paul, Fofana e Mandragora

Quale futuro aspetta quindi i pezzi pregiati dei friulani? De Paul ha firmato da poco un rinnovo e quindi non sarà facile portarlo via dalla Dacia Arena e lui stesso ha giurato amore di recente. Fofana invece piace molto in Premier, mentre per Mandragora si attende un ritono alla casa base.