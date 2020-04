Coronavirus, Dejan Stankovic fermato in Croazia per strada

Notizie Coronavirus Croazia Stankovic ultime Inter | Dejan Stankovic, ex calciatore della Lazio prima e bandiera dell’Inter dopo, è stato fermato in Croazia per controlli in merito al lockdown. Il Coronavirus continua ad essere il nemico numero uno per la popolazione mondiale. Sono quasi 3 milioni i contagi e 200 mila le vittime in tutto il mondo. Situazione diversa in Croazia, dove tutto è stato più controllato. Sono 2000 i contagi confermati e poco più di 50 le persone decedute, ma resta la piena allerta per tutti i paesi del mondo. Infatti, l’ex calciatore Dejan Stankovic, è stato fermato dalle forze dell’ordine per un controllo in merito ad uno spostamento in auto. L’attuale allenatore dello Stella Rossa si è dovuto fermare nella giornata di ieri sull’A4, dove era in direzione Croazia. Sono stati fermati circa cinquecento automobilisti nelle ultime ore per controlli della polizia. Dejan ci ha tenuto a ringraziare gli agenti al termine dei controlli.

Infatti, come riportano le autorità locali, dopo i controlli di rito, Stankovic ci ha tenuto a scendere dalla macchina per ringraziare tutti. Ha chiesto di parlare con il responsabile del posto di blocco in persona, per poter poi ringraziare tutte le forze dell’ordine della polizia stradale per l’efficienza e l’ottimo lavoro che stanno svolgendo in queste settimane con grande sacrificio.