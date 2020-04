Coronavirus, Fase 2: cosa si potrà fare e cosa no. C’è anche lo sport

Coronavirus Italia ultime notizie Fase 2 | Resta alta in Italia l’Emergenza Coronavirus. In particolare al Nord. Anche nella giornata di oggi si è registrato un numero piuttosto elevato di contagi che potrebbe far pensare già ad una seconda ondata per la Lombardia (la zona più colpita dell’Italia). Intanto, dal 4 maggio si partirà con la Fase 2 con il Governo che tiene rigide le misure di sicurezza per contenere il più possibile il Coronavirus Covid 19. Ma cosa si potrà fare e cosa no a partire dal 4 maggio con la fase 2? Il Premier Conte è stato chiaro, non sarà un ‘liberi tutti’ ma bisognerà rispettare al massimo tutte le restrizioni per evitare ricadute e una seconda ondata più grave. Cos’è che si potrà fare sarà lo sport all’aria aperta, ma nel modo giusto.

Coronavirus, Fase 2: si allo sport, ma solo ad una condizione

Ultime coronavirus Italia – Si può fare sport dal 4 maggio? E’ questa una delle tante domande che si fanno gli italiani che hanno voglia di tornare a correre all’aria aperta. Come riporta il Corriere.it, la risposta è sì, ma con le giuste misure di sicurezza. Ad esempio, si potrà correre, andare in bici e fare boxe al sacco. Come sempre però gli allenamenti dovranno essere individuali e potranno essere eseguiti anche nei centri sportivi.