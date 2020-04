Notizie Verona, Mattia Zaccagni è guarito dal Covid-19

Una buona notizia arriva questa mattina da Verona: il club ha comunicato con una nota apparsa sui propri canali ufficiali che Mattia Zaccagni è guarito dal coronavirus.

Ultime Verona, Zaccagni non ha più il coronavirus

Un altro colpo è stato inferto all’epidemia. L’attaccante degli scaligeri ha vinto la sua battaglia contro la malattia, come annunciato questa mattina dal suo club. Non è stato specificato se si tratta del primo o secondo tampone: da terminologia secondo il protocollo, usare semplicemente la parola guarita sottintende che non ci siano più i sintomi e che siano stati effettuati 2 controlli, entrambi con esito negativo. A riprova di tutto ciò, c’è la postilla finale. Si legge infatti che il calciatore adesso sia già in condizione di uscire dall’isolamento domiciliare cui è stato sottoposto finora.

L’attaccante era stato tra i primi contagiati in Serie A: la notizia risale addirittura al 17 marzo. Da allora in molti hanno sconfitto il morbo, ma altri stanno ancora lottando contro di questo. Ha destato particolare clamore il caso di Marco Sportiello, risultato positivo per 3 volte di fila.

Serie A, il dibattito sulla ripresa

La Lega è stata molto chiara: questa mattina la Gazzetta dello Sport ha riassunto le perplessità dei club in 10 punti. Uno di questi riguarda proprio il caso dei nuovi contagi: non è stato ancora chiarito infatti, cosa potrebbe accadere in caso di nuovi infetti una volta ricominciato il campionato.