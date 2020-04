Tweet on Twitter

Notizie Cagliari, Zenga: “Inutile giocare tra 40 giorni”

Ultime Cagliari | Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con Lele Adani. L’ex bandiera dell’Inter oggi allena in Sardegna ed ha detto la sua sulla ripresa:

Le parole di Zenga

«Serie A? Noi pensiamo di giocare tra 40 giorni. E se tra 40 giorni siamo ancora in questa situazione e non si gioca, poi siamo messi male. Parlo di persone e di umanità, non solo del calcio.

In questo momento bisogna dare priorità alle persone. Noi in questo periodo ci prepariamo per riprendere, ma ci sono differenze importanti.

Quando riprenderà il Cagliari saranno passati 3 mesi dall’ultima gara ufficiale. Quindi c’è anche un problema di preparazione fisica.

Quando uno dice di tornare in campo non parliamo di domani, ma forsedi giugno, se si potrà.

Da qui ad allora c’è ancora un periodo di 45 giorni, ma se saremo ancora qui su Instagram o in quarantena, vuol dire che stiamo ancora male. Chi non lavora, i bar, i ristoranti: tutti.

Per allenarsi in questo momento bisognerà pensare anche ai carichi di lavoro. Ci sono squadre come l’Inter e l’Atalanta che hanno anche Coppa Italia, Europa League o Champions League.