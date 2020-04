Tweet on Twitter

Calciomercato Juve: Milik e Torres a sorpresa in attacco

Ultime Juve: Milik e Torres arrivano un po’ a sorpresa. Sono due nomi che non accendo particolarmente la fantasia dei tifosi che sognavano Icardi e Chiesa, ma la Juventus sembra indirizzata a chiudere questi due colpi in attacco.

Come riportato da Tuttosport, la Juve vuole ringiovanire e per questo l’attaccante del Napoli, in scadenza nel 2021, sembra perfetto.

La data è la stessa del contratto di Ferran Torres che potrebbe lasciare Valencia con un forte sconto.

Arkadiusz Milik (Napoli) e Ferran Torres (Valencia) non si svincoleranno alla riapertura del mercato, però dovranno essere ceduto per forza di cose.

Ultime Juve: i prezzi

Tuttavia, nonostante questo, il loro prezzo non è calato per la forte concorrenza. I club continuano a chiedere 40-50 milioni rischiando anche di perderli a parametro zero nel 2021.

In questi giorni Paratici è vigile e attivo tanto su Milik quanto su Ferran Torres. L’attaccante polacco ha 26 anni, conosce il gioco di Maurizio Sarri e potrebbe integrarsi con Ronaldo.

Milik, corteggiato anche da Tottenham (che ha offerto al Napoli soldi e Lucas Moura), Chelsea (soldi e Boga del Sassuolo) e Milan (in caso di addio di Ibrahimovic), ha già scelto di voler giocare a Torino.

Ora la Juventus deve trovare l’accordo con il Napoli, magari inserendo nell’affare un calciatore importante come Cristian Romero, Federico Bernardeschi o Daniele Rugani.