Calciomercato Atalanta: Zapata finisce nel mirino dell’Atletico Madrid

Calciomercato Atalanta, una big piomba su Zapata: si tratta dell’Atletico Madrid di Simeone

Calciomercato Atalanta – Zapata | Si è messo in risalto al club bergamasco, trascinando a suon di gol il club in Champions League. Ha lasciato il segno in questa competizione, tant’è che il tecnico dell’Atletico Madrid, il ‘Cholo’ Simeone, lo ha messo nella lista dei prossimi obiettivi di mercato. Per i colchoneros arriverebbe la punta tanto attesa dal tecnico argentino, Duvan Zapata è un obiettivo del club spagnolo. Andrà a sostituire il partente Diego Costa, finito ormai ai margini della società madrilena. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe dire addio alla Serie A, dopo aver vestito le maglie prima di Napoli e Udinese e poi dell’Atalanta dei sogni, di Gasperini.

News Atalanta, addio Zapata? Cifre e dettagli dell’assalto da Madrid

Stando a quel che rivelano i colleghi spagnoli del Don Balon, il centravanti dell’Atalanta, Duvan Zapata, è finito nel mirino del club spagnolo. Ma non solo Atletico Madrid, un’altra big si sarebbe fiondata sull’attaccante ex Napoli: parliamo del Siviglia di Monchi, che andrà a trattare con l’Atalanta e a darsi battaglia con l’Atletico, per il cartellino del calciatore. E’ chiaro che, tra le due piste, il colombiano potrebbe prediligere quella che porta a Madrid. Il motivo è molto semplice: il giocatore vuole confermarsi in Champions League dopo le stagioni vissute prima a Napoli e poi a Bergamo, da protagonista, nella massima competizione per club UEFA.