Notizie Inter, Brazao: “In Italia grazie a Julio Cesar”

Ultime Inter | Gabriel Brazao, portiere brasiliano di proprietà dell’Inter ed in prestito all’Albacete, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a FCINTER1908:

Le parole di Brazao

Momento?

“Sto bene, sto facendo tutto il possibile per rimanere a casa e continuerò a farlo fino alla fine di questo momento. Spero che tutto finisca il prima possibile, c’è grande sofferenza e deve finire”

Momento?

“Sono concentrato sull’Albacete, farò il meglio per raggiungere gli obiettivi del club e personali”.

Inter?

“Il mio agente mi ha parlato dell’interesse dell’Inter e ovviamente ero molto interessato, da piccolo ho sempre tifato per l’Inter, guardavo il club quando euro piccolo, seguivo Julio Cesar”.

Julio Cesar?

“Mi ha parlato molto bene dell’Inter e le sue parole hanno avuto grande risonanza per la storia che ha fatto all’Inter, mi ispiro a Julio Cesar e Fabio”.

Handanovic?

“Handanovic è un grande portiere, ha grandi qualità ed in porta è sicuro oltre che continuo. Spero di poter raggiungere i suoi livelli magari un giorno”.

Contatti?

“Mi hanno detto di seguire le procedure standard. Penso a curarmi e rimanere a casa e cercare di tenersi in forma”.

Differenze in Europa?

“Il clima e l’alimentazione sono molto differenti. Per quanto riguarda il calcio, poi si pensa tanto alla tattica. In Brasile c’è un gioco più lento, con abilità. Qui è più tattico, fisico e bisogna pensare in maniera rapida”.