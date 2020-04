Marcello Nicchi, presidente dell’Aia, ha precisato che, in caso di ripartenza del campionato, gli arbitri saranno designati per le partite nelle vicinanze in cui risiedono, così faranno viaggi brevi.

Serie A, Nicchi: “Gli arbitri faranno viaggi brevi, senza che attraversino mezza Italia”

Il presidente degli arbitri italiani si augura di tornare presto a giocare e aspetta le indicazioni provenienti dal Governo e dai medici. A La Gazzetta dello Sport Nicchi ha rilasciato un’intervista in merito alle modifiche da adottare per la ripresa: “Gli arbitri saranno designati per fare viaggi brevi e raggiungere gli stadi per conto proprio, senza attraversare mezza Italia. Spero che non ci sia polemica“. Il primo fischietto fa sapere che i suoi ragazzi sono pronti, e che avranno anche modo di preparare un ritiro: “Lo faremo in una struttura diversa da Coverciano, utilizzata per ospitare malati di Covid. Sarà un ritiro di 7-10 giorni per riprendere la giusta condizione atletica“.

Nicchi: “Sì al Var, no alla vicinanza in campo con i direttori di gara”

Un problema posto in evidenza in questi giorni è stato l’utilizzo del Var. Nicchi assicura che la tecnologia in campo sarà utilizzata anche per la ripresa del torneo: “La società con la quale collaboriamo ci ha assicurato che sanificherà le postazioni e farà in modo che si rispettino le distanza di sicurezza“. E a proposito di distanza: “Spero che i giocatori non accerchino più gli arbitri, sarebbe inammissibile. Se ripartiamo, cerchiamo di farlo senza isterie. Chi non ha fiducia negli arbitri, cambi sport“.