Notizie Coronavirus, l’Italia vicina alla Fase 2

Coronavirus OMS ultime notizie Italia Fase 2 | Il Premier italiano Giuseppe Conte è intervenuto nelle ultime ore sul proprio profili ufficiale Facebook, dove ha annunciato come l’Italia si muoverà a piccoli passi verso la Fase 2. I numeri in nel nostro paese stanno iniziando a crollare e c’è positività, ma si resta in lotta con il Coronavirus. Intanto, il Governo prevede dei rischi troppo elevati nel riaprire qualsiasi cosa e per questo ci sarà una differenziazione che andrà in Regione per Regione. In merito alla ripresa che stanno prendendo in considerazioni tutti i paesi, è intervenuto l’OMS, che è contraria alla riapertura anticipata in piena lotta Coronavirus.

Coronavirus, l’OMS lancia l’allarme: “Il peggio ancora non è arrivato”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha commentato la scelta di diversi Paesi di eliminare in breve tempo tutte le misure anti coronavirus e in piena lotta ancora. Per il direttore dell’OMS è un errore grave sottovalutare il virus quando è ancora presente nel paese e in maniera netta. Ora si teme la ricaduta per i paesi che si concentrano soltanto sull’economia e la ripresa. Questa alcune delle sue parole: “Tutto questo porterà con ogni probabilità a un ritorno dell’epidemia. Dobbiamo ancora affrontare il peggio”.