Coronavirus Campani De Luca | Il numero dei contagi in Campania fa ben sperare l’Italia intera. Negli ultimi due giorni a Napoli città si sono verificati zero decessi e zero contagi, così che si sta optando per la riapertura e la ripresa delle attività commerciali di primo maggior interesse.

COVID-19 Napoli, De Luca sblocca le attività di cibo da asporto

E’ di pochi minuti fa la notizia che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza per l’apertura delle attività legate al cibo da asporto, alle librerie e alle cartolerie da lunedì prossimo 27 aprile. Dopo più di un mese di chiusura totale, a Napoli riapriranno i negozi di cibo da asporto e di cultura grazie al lavoro delle task force che hanno definito le misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti, a partire dalla sanificazione dei negozi.

Leggi anche – Coronavirus Italia, Conte annuncia l’avvio dell’app immuni

Coronavirus Campania, De Luca si ammorbidisce e riapre le pizzerie

Vincenzo De Luca, dopo giorni di pressing da più fronti, si sarebbe convinto a dare il via libera dopo lo stop durato un mese. Finora era un’ipotesi non considerata per non far passare l’idea della fine dell’epidemia. E anche perché si sta ragionando sulle precauzioni da adottare non solo nelle cucine e nei laboratori ma anche per le consegne a domicilio.