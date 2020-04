Serie A, Spadafora replica: “Ripresa incerta, ho dei forti dubbi”

Quelle che seguono, sono le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a Rai Due, nel corso del TG: “Mercoledì ci sarà un incontro con la FIGC, ma io ad oggi non posso dare per certa né la ripresa, né gli allenamenti al 4 maggio. Prima devono esistere le condizioni per il Paese”. Tuona così Spafafora, che vede ancora lontana la possibilità di una ripresa, ma per lo sport in generale: “Oltre alla Serie A, vogliamo capire se esistono le condizioni per far ripartire lo sport, in generale. Valuteremo le cose con attenzione, non vogliamo dare l’illusione che riprendere gli allenamenti voglia dire che si è pronti per riprendere il campionato”. Non manca, poi, l’ennesima frecciatina sulle partite in chiaro. Alla domanda, il Ministro risponde così: “Quando ho provato a fare qualcosa quando eravamo all’inizio di emergenza, ebbi dei confronti molto coloriti con Sky e con il presidente della Lega, Dal Pino. Valuteremo queste opportunità, ma sono discorsi complessi”.