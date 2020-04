Notizie Inter, il ct del Cile: “Può tornare in Italia Vidal”

Ultime Inter | Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, ha parlato del futuro di Arutro Vidal nel corso di un’intervista concessa a Sport:

Le parole del ct del Cile

“Arturo Vidal è un giocatore eccezionale. Lo ha mostrato in Germania, in Italia e ora in Spagna. Ha una grandissima personalità, oltre alla sua buona tecnica e alla sua prestanza fisica, io lo ritengo un mostro. Per noi è stata una grande soddisfazione quando ha firmato per il Barça anche per quello che significa nel mondo. Vorrà sempre essere protagonista. Va in ansia quando non gioca. È sempre stato abituato ad essere un attore protagonista. Sono sicuro che valuterà le proposte per giocare di più e sentirsi al centro del progetto.