Franck Kessie è bloccato in Costa d’Avorio, dove sta trascorrendo la quarantena, e non riesce a trovare voli per l’Italia: il Milan ha ordinato i calciatori a rientrare dai propri Paesi.

Il centrocampista ivoriano è finito in un pasticcio. Il club ha dato l’ordine ai giocatori di rientrare a Milano entro giovedì, ma Kessie non riesce a trovare i voli per l’Italia a causa dei blocchi imposti dall’emergenza Coronavirus. Sono tanti i calciatori in giro per il mondo delle diverse squadre italiane. Molti stranieri non hanno lasciato i propri club proprio per il motivo che blocca Kessie in Costa d’Avorio. Per esempio, Ospina non è riuscito a trovare un aereo per andare in Colombia.

Il Milan non è preoccupato: non c’è fretta

In Italia, però, non ci sono ancora date certe sulla ripresa del campionato e sul ritorno agli allenamenti di gruppo. Riguardo quest’ultima, la data fissata sarebbe il 4 maggio, ma è ancora da stabilire. Per questo motivo, il Milan non avrebbe imposto fretta al suo centrocampista e continuerà a monitorare la situazione. Un possibile rientro in ritardo di Kessie, non gli pregiudicherebbe la sua condizione atletica visto che per altre due settimane non ci sarà l’allenamento con la squadra. L’ivoriano, dunque, non rischierebbe ripercussioni o multe in caso di mancato arrivo per giovedì.