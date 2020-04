Coronavirus: possibile annuncio di Conte in serata

Ultime Cronavirus, Conte parlerà questa sera? Giuseppe Conte ha parlato all’Italia per l’ultima volta il 10 aprile, con il rinnovo delle misure di contenimento fino al 3 maggio.

In quella occasione il Presidente del Consiglio ha anche aperto e parlato per la prima volta di una possibile Fase 2. Il prossimo discorso di Conte già calendarizzato è quello di martedì 21 aprile alla Camera dei Deputati, dove alle 17.00 ci sarà il consueto punto con i presenti in Parlamento.

Ma non è detto che prima Conte non faccia un altro discorso alla nazione. E’ molto probabile che il Premier parli alla Nazione in diretta tv già questa sera, lunedì 20 aprile, in prima serata, presumibilmente alle ore 21.00.

In questa occasione potrebbe anche essere anticipata la firma di un nuovo DPCM che potrebbe dare il via alla Fase 2 della lotta alla pandemia.

Fase 2, in cosa consisterà?

Si potrà tornare a prendere i mezzi pubblici, ma saranno diverse restrizioni. Ad esempio, per i treni, sarà 400 il numero di passeggeri massimo invece di 800. Lo stesso accadrà per Metro e Bus.

Occhio anche alla riapertura di bar, ristoranti e parchi pubblici. Le palestre resteranno chiuse, ma ci sarà la possibilità di praticare sport all’aperto anche allontanandosi dalla propria abitazione.

