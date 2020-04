Coronavirus, Fase 2: le ultime notizie

Coronavirus fase 2 Italia ultime notizie | La lotta al Coronavirus non ha fine in Italia. Il paese si prepara ad affrontare la Fase 2. Diminuiscono i contagi, ma restano alti i numeri dei decessi giornalieri. Intanto, con la Fase 2, ci saranno molti cambiamenti. Si tornerà alla vita normale in modo graduale e si inizierà proprio il 4 maggio con la Fase 2. Alcune attività lavorative riprenderanno a funzionare, mentre ci sarà anche la possibilità di svagare un po’ con la mente per la popolazione. Andiamo a vedere cosa si può fare e cosa no con la Fase 2.

Coronavirus, Fase 2: ecco cosa si potrà fare e cosa no

Si potrà tornare a prendere i mezzi pubblici, ma ci sono delle restrizioni. Ad esempio, per i treni, sarà 400 il numero di passeggeri massimo invece di 800. Lo stesso accadrà per Metro e Bus che avranno accessi limitati. Con l’arrivo della Fase 2 che inizierà il 4 maggio, via anche all’apertura di bar, ristoranti e parchi pubblici. Le palestre resteranno chiuse, ma ci sarà la possibilità di praticare sport all’aperto e jogging anche lontano da casa.

Aziende agricole e industriali tornano a riaprire. Intanto, queste le attività che riprenderanno nelle prossime settimane con l’arrivo della fase 2: