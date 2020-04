Calciomercato Napoli: offerti Lucas Moura e Boga per Milik

Ultime Napoli: Lucas Moura o Boga da Tottenham o Chelsea? Possibile. Come riportato da Tuttosport, oltre alla Juventus e Federico Bernardeschi, presto il Napoli potrebbe ricevere due proposti allettanti dai club londinesi per il cartellino di Arek Milik.

La prima mette sul piatto il cartellino si Lucas Moura e proviene dagli Spurs, la seconda invece arriva dai Blues (club con il quale gli azzurri vantano ottimi rapporti dopo l’affare Jorginho-Sarri) e prevederebbe l’arrivo in azzurro di Boga. Il club allenato da Lampard, infatti, detiene una sorta di diritto di recompra dal Sassuolo sull’esterno che sarebbe riscattato e poi girato agli azzurri.

Ultime Napoli: la risposta degli azzurri

Il Napoli spera di intascare 50 milioni di euro dalla cessione dell’attaccante che è in scadenza nel 2021. De Laurentiis non mollerà sulle richieste forte del grande interesse per il calciatore che piace in Italia anche alla Juventus e a diverse big tedesche.

Tuttavia il presidente azzurro, con il consenso di Gattuso, potrebbe essere allettato dalle proposte di scambio provenienti da Londra visto che proprio Boga è uno dei primi obiettivi del Napoli per le corsie. Il costo dell’ingaggio di Lucas Moura, che già in passato piaceva agli azzurri, oggi invece appare molto proibitivo.