Calciomercato Juventus, De Ligt: è già addio? Offerta monstre del Real

Calciomercato Juventus, De Ligt potrebbe dire addio: su di lui piomba il Real Madrid

Calciomercato Juventus – De Ligt | E’ stato l’acquisto dell’estate, nella sessione appunto estiva, di calciomercato. L’ex Ajax è stato il crack per eccellenza dell’ultima stagione, terminata nel 2019. Il club dei lancieri è stato ad un passo dalla finale di Champions League, buttando fuori proprio la sua attuale squadra, la Juventus. Un gol di De Ligt, che saltò in area più degli altri, sancì la fine del cammino dei bianconeri in Europa, competizione disputata lo scorso anno. Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, riuscì ad aggiudicarselo nonostante la forte concorrenza, ma occhio, perché a distanza di un solo anno, potrebbe nuovamente ripartire il difensore olandese. Il giovanissimo difensore juventino è finito nuovamente nel mirino del Real Madrid, con le voci in Spagna che non si placano sul suo eventuale addio al club piemontese.

Ultime Juventus, offerta di 100 milioni per De Ligt: la società potrebbe vacillare su di lui

Allarme per i tifosi juventini, perché stando a quanto si apprende da diariogol, Zinedine Zidane avrebbe messo le mani su Matthijs De Ligt. Il difensore centrale della Juventus potrebbe dire addio al club bianconero, perché il Real Madrid sarebbe anche pronto all’assalto. Le cifre dell’offerta toccheranno i 100 milioni di euro, mettendo al fianco di Sergio Ramos un nuovo giovanissimo perno per il presente e il futuro. Ci sarà da discutere con la società di Andrea Agnelli che, in caso di cessione, dovrebbe andare dritta nuovamente sul mercato considerando la centralità del progetto dello stesso olandese.